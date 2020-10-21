乾眼症的發生，除了眾所周知的使用3C產品時間過長，3餐外食竟然也是禍首之一！一名50多歲女性每天使用3C產品且工作長達12小時罹患乾眼症，醫師深入問診發現，導致這名女病患乾眼症的原因還包括3餐經常外食及更年期荷爾蒙減少。

乾眼症是因眼睛乾燥缺水、淚液不足或是過度蒸發，使得淚液滲透壓變高、引起發炎反應，造成眼表損害、眼睛不適及視力不穩定。國泰綜合醫院眼科主治醫師杜培寧指出，造成乾眼症的原因很多，最為人熟知的是長時間使用3C產品，另外女性更年期荷爾蒙失調，以及服用抗組織胺、精神和神經科藥物等也都會造成乾眼症。不過很多人不知道，經常外食也是導致乾眼症發生的原因之一。

外食營養不均衡 容易缺乏護眼營養素

杜培寧說，因外食飲食不均衡，容易缺乏維他命A、C、E等抗氧化護眼營養素，加上外食多油膩，高脂的飲食型態會干擾人體利用與代謝必需脂肪酸，導致乾眼症。上述這名女士就是因高度使用3C產品、更年期及3餐外食，眨眼時眼皮常不完全閉合，導致乾眼症加劇的典型個案。

他表示，這名女病患2年前出現紅眼、灼熱及眼皮浮腫等乾眼症狀，卻自行購買人工淚液頻繁點用長達2年，直到雙眼灼熱疼痛、視力模糊，已經影響到工作，才緊急就醫治療，檢查發現，她眼瞼邊緣有新生血管、角膜破皮，而且眨眼時眼皮常不完全閉合，診斷為瞼板腺功能障礙。

眨眼太少或眼睛閉合不全 小心瞼板腺功能障礙

杜培寧說，乾眼症分為兩種，一種是「缺水性乾眼症」，淚腺功能異常或退化、淚水分泌不足而引發；另一種「缺油性乾眼症」，則是瞼板腺阻塞、膨大、萎縮，影響瞼脂分泌而引發。兩者都會使得淚水容易揮發，眼表失去潤滑效果，引起眼部刺激發炎症狀及乾眼症。乾眼症患者高達8成伴隨瞼板腺功能障礙，傳統乾眼症檢查為使用試紙進行淚液分泌試驗，只能檢查淚水分泌量是否不足，無法發現瞼板腺是否功能障礙，容易低估乾眼症的發生機率，也無法對症治療。

由於瞼板腺分泌瞼脂的開口位於眼瞼緣睫毛根部附近，眨眼可幫助瞼脂排出，因此眨眼次數太少或眼睛閉合不全（不完全眨眼），都可能導致瞼板腺分泌量下降或阻塞。現透過「眼表面干涉儀」可測量眼表的脂質層厚度是否變薄、眨眼次數是否正常，以及眼睛閉合不全的頻率，上述女病患因此檢查瞼板腺功能障礙，在熱按摩眼瞼、眼藥水及口服抗發炎藥物治療，並配合眨眼訓練後，眼睛不再腫脹、疼痛，視力也恢復視力。

補充好油 預防乾眼症

預防乾眼症應減少高脂攝取，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山醫師建議，可多補充Omega-3魚油、亞麻仁油，酪梨油等好油，增加淚油層功能，好油的來源包括秋刀魚、沙丁魚、鮪魚、鮭魚及部分海藻等；多喝水也有助眼睛滋潤。保健方面第一就是避免長時間用眼，以及長時間使用3C產品，最好眼睛每使用30分鐘，就閉眼休息5～10分鐘，避免淚液過度蒸發。

民眾如果用眼過度時發現雙眼充血乾澀，感覺眼睛內有異物感、燒灼感，以及眼睛腫脹、發癢、畏光、畏風、頻頻流淚、分泌物增加有黏稠感，甚至出現短暫性視力模糊的症狀，就可能是乾眼症，應儘早至眼科檢查確診及早治療。

(中時新聞網)