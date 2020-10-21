便當菜色多樣，且經濟實惠，成為不少上班族、家庭的外食選擇，不過便當店品質不同，若能遇到佛心店家，肯定會擄獲消費者的胃。中壢一名女網友提到，日前叫了外送便當，豈料店家菜只剩下2樣，因此多包了一盒當作補償，而當她打開後，開心的說「怎麼有那麼佛心的店家寵客人啦」。

一名女網友在《爆怨2公社》表示，當天透過外送平台，向店家點了排骨飯便當，豈料餐點送達後，卻發現多了一盒，上面還貼了一張紙條，原來店家當天只剩下2樣菜，無法補足3樣菜色，因此用2配菜將便當菜補足，還包了一盒「五花肉」賠罪。

只見另外一盒便當中，滿滿的都是肉，讓原po非常驚訝，指她花了105元買便當，沒想到不僅能吃飽，肉甚至能吃到吐，讓她開玩笑地說「這樣我身上會長更多的肉肉欸！這種服務態度真的很不行，讓很多人無法經營，我決定要用新台幣抵制這種優良店家」。

不少人表示「超讚的，肉肉吃到飽」、「太佛心了吧！怎能不吃爆」、「店家誠意十足」、「做吃的不怕被吃，真讚」，還有人開玩笑地說「公佈！這害長肉的可惡的店家，讓他每天都下架」、「感覺店家要被出征了(用新台幣)」、「這種店家要用新台幣教訓他！」、「我的新台幣要找他們店家算帳」。

(中時新聞網)