衛服部長陳時中流感疫苗決策反覆，引發全台民怨沸騰，國民黨智庫副董事長連勝文表示，根據各疫苗廠的說法，新冠疫苗最順利的話也要等到明年下半年才能問世，若不順沒有疫苗產製，邊境持續封鎖，台灣不僅經濟會受到嚴重衝擊，也真正變成了世界孤兒。

國民黨文傳會主委王育敏今開記者會指出，流感疫苗之亂，衛福部難辭其咎，點出今年施打疫苗至今，至少有3大亂象：

一、疫苗數量不足，引發民眾恐慌：今年公費疫苗約603萬劑，自費疫苗約100多萬劑，但開打迄今各地出現「公費的沒到貨、自費的已打完」，包括台大醫院也公告暫停公費疫苗接種，民眾普遍憂心在新冠肺炎疫情未歇時，又缺乏流感疫苗保護，引發恐慌。

二、未能比照去年分批施打，一次開放九大族群施打，導致各地出現民眾搶打情況。

三、衛福部政策反覆，宣導要大家多施打疫苗，後來卻數量不足而臨時設限，暫緩50到64歲的國人施打，反而讓國人心理上更擔憂而搶。打導致醫院基層、公務員難以因應民眾壓力。

對此，連勝文21日在臉書發文表示，這次的流感疫苗之亂，展現出台灣民眾健康意識的提昇，同時也顯示，由於在台灣沒事，但一出國就被「確診新冠肺炎」者，已經約50人了，所以很多民眾對於政府防疫成功的各種大內宣，恐怕都是半信半疑。

連勝文表示，不少民眾而為了保護自己，先接種流感疫苗，自然就發生了疫苗不夠施打的亂象，然而流感疫苗接種已經實施多年了，還可以搞成這樣，那明年狀況更複雜、客觀條件要求更高的新冠疫苗接種，他坦言很難想像會是什麼狀況。且新冠疫苗研發時間緊迫，與一般疫苗需要經過數年的測試，才能提供大眾使用的過程完全不同。

現在不管是德國與美國合作的Pfizer/BioNtech，或是Moderna都必須透過緊急授權使用（Emergency Use Authorization ）的機制，縮短研發時程以上市，因此這些不到一年時間就開發出來的疫苗，可能要先打一劑，隔一段時間再打第二劑，意即總共打兩劑才有效，但由於研發時程太短，不知道台灣民眾敢不敢打？

再者，假設大部分的民眾跟他一樣，願意去注射新冠疫苗，但若台灣沒有辦法把這些新冠疫苗像注射流感疫苗一般，在基層單位完成，只能在有相關設備的大型教學醫院才能接種(疫苗都需要儲存在零下70度的環境)，那請問同時這麼多人要擠進這些醫院，為數有限的大醫院有辦法承受？就算有辦法分批，但若打兩劑，疫苗才有效的話，很可能第一劑接種的民眾還沒有打完，第二劑就要開始接種了，現在流感疫苗注射亂象如此，他深感擔心。

而本土的疫苗，根據各個疫苗廠的說法，雖然不需要保存在零下70度的環境，但最順利的話也要等到明年下半年才能提供給民眾，但若不順的話，那到底何時才有足夠的新冠疫苗可以給台灣民眾？沒有人知道。但我們知道的是，沒有疫苗就沒有辦法解封邊境，「當所有國外的人都打完之後，台灣卻還在苦苦等待，當邊境持續封鎖時，台灣不僅經濟會受到嚴重衝擊，也真正變成了世界孤兒」。

看到這一次流感疫苗接種亂象，連勝文說，他希望「陳時中或是蘇貞昌，不要僅是沉迷於透過鎖國而得來的防疫成績，不要只是超前部屬2022年的縣市長選舉，甚至肖想2024年的總統」，趕快把接種疫苗這種最基本的工作做好，才真正對得起台灣的老百姓。

(中時新聞網)