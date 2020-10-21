富邦悍將本季最後2場例行賽場場關鍵，今日對上樂天桃猿，兩邊都派出有大聯盟資歷的洋投先發，富邦由邦威先發，主投6局失2分(1責失)，送出生涯新高10K，桃猿則有卡本特、霸能、曼恩三大洋投連線，力保生機，富邦打線靠張進德全壘打帶動氣勢，4比2贏球，最快明天能封王。

邦威一開局就連飆3K，3局上半連丟保送、觸身球出現亂流，此時二壘跑者陳晨威盜三壘成功，同時利用富邦傳球失誤率先得分。

富邦則在3局下半還以顏色，先是張進德對卡本特敲出陽春炮，追平成1比1，接著李宗賢保送後，林哲瑄、蔣智賢連續安打送回超前分，富邦悍將逆轉。

雖然樂天6局上半再多加1分，不過5、6兩局富邦也有攻勢，分別靠蔣智賢、張進德安打再各添1分，一舉將分數拉開到4比2領先。

桃猿推出3洋投聯手，卡本特5局被敲7安、失3分，霸能2.2局失1分，曼恩0.1局無失分。富邦則有陳仕朋後援2.1局無失分，陳鴻文在一、三壘有人時連飆2K關門成功，以4比2贏下比賽。

富邦悍將此戰獲勝，若明天再贏統一獅，將能在主場拋下藍色彩帶，這也是富邦球團接手後首次季冠軍，不過富邦要面對的是休息滿5天的統一獅，同時也是本季最後一場硬仗。

樂天桃猿也還沒確定無緣季後賽，只要明天統一獅戰勝富邦，且24日兄弟贏統一獅，如此一來兄弟將奪下半季冠軍，桃猿就能打季後挑戰賽。

富邦悍將張進德敲出追平陽春炮。（鄭任南攝）

樂天桃猿先發洋投卡本特。（鄭任南攝）

富邦悍將終結者陳鴻文連飆2K關門。（鄭任南攝）

(中時 )