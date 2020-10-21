台灣民眾對於「科學概念」普遍理解很高，根據新興科技媒體中心的調查，真實面對「科學資訊」時，民眾的答題正確率僅有五成，社會學者指出，關鍵竟然是在「懂不懂得主動查證」！

新興科技媒體中心今（21）日公布「2020科學媒體素養與科學新聞感知調查」，此為台灣第一次進行的民眾科學媒體識讀力調查，新興科技媒體中心總計畫主持人周桂田表示，透過此次民調，了解民眾是如何理解出現在新聞中的科學，還有民眾獲取科學資訊和即時新聞管道的關聯性，以作為未來持續推動科學傳播與科學溝通的參考方向。

新興科技媒體中心博士後研究員陳璽尹在報告中指出，會主動查證、教育程度較高的民眾，傾向獲得較高的媒體識讀分數。但若主要透過電視獲取科學資訊的民眾，則傾向獲得較低的分數，這是台灣社會比較特殊的現象。

陳璽尹指出，此次的民調不同於一般電話訪談，羅列常見、但不盡正確的科學訊息，以電話調查請民眾判斷，進一步了解民眾觀點；並同時調查民眾獲取即時新聞與科學資訊的管道、信任度與查證習慣。

此項調查結果顯示，50％的臺灣民眾把電視作為獲取即時新聞的主要管道，低於75.9％的臺灣民眾最常使用網路獲取即時新聞，尤其習慣使用社群媒體、google搜尋，與網路平台。

陳璽尹指出，網路（58％）與電視（32％）也正是民眾獲取科學資訊的主要管道，但年齡層與使用管道有差異，18～49歲的受訪者慣於使用網路吸收科學資訊，50歲以上的受訪者使用電視和網路獲取科學資訊的人次相當。

由於網路普及且資訊豐富，民眾亦認為媒體報導的正確性有待加強，76.8％的民眾表示會主動查證，但僅有三成民眾表示「經常」查證，很少查證或不會查證的民眾，則有近四成（39.3％）。

政治大學傳播學院特聘教授徐美苓表示，連結過往媒體素養與信任度的相關研究，可以發現，經常從不同媒體獲得資訊、且隨時對獲得資訊的內容保持懷疑的民眾，是媒體素養最佳的一群。這也回應了今天公布的調查報告：會主動查證的民眾，多會有較好的科學媒體識讀能力。

臺灣大學物理系教授高涌泉指出，這份民調可以看出民眾對於「單一權威專家」與「媒體提供的資訊正確性」已有警覺。然而，他提醒，科學資訊傳遞到媒體、民眾的過程，不免牽涉到更多社會與政治價值的議題，無論是國外對於氣候變遷的論戰，或是經常可見健康相關的科學謠言，對於政策走向乃至個人健康都產生負面影響，作為閱眾者的我們，仍應嘗試促成可供查證的平台與查證機制。

新興科技媒體中心指出，當民眾漸有查證意識，而網路資訊是否都是正確的？有賴更多專業單位提供正確資訊，促進閱聽眾的資訊識讀能力。

(工商 )