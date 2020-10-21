(22：05 更新內文)市場觀望美國國會儘快通過新一輪經濟刺激法案，不過共和黨對於白宮與民主黨所提出的新紓困案規模有疑慮，目前與眾議民主黨院長佩洛西上周末所稱的48小時內將達成協商，但目前雙方仍在討論，導致美期指盤前由漲轉跌，美股周三(21日)開盤下跌38.13點、以28,270.66點開出，隨後止跌反升、上漲超過100點，特斯拉股價開盤上漲0.34%，一度上漲2%。

截至台北時間21日晚間10點05分，道瓊指數上漲120.18點或0.42%、暫報28,428.97點；標普500指數上漲18.47點或0.54%、暫報3,461.59點；那斯達克指數上漲74.99點或0.65%、暫報11,591.48點。4大科技巨頭開盤股價皆墨，隨後由黑翻紅，電動車大廠特斯拉的新一季財報將在21日盤後公布，市場預料將有好成績，市場觀望，特斯拉股價上漲6.62美元或1.57%、暫報428.56美元。

參議院共和黨領袖麥康奈爾警告，佩洛西與財政部長梅努欽所討論提到的2.2 兆美元(民主黨提供)、1.88 兆美元(白宮提出)規模，參議院許多共和黨人都反對這些提案，主要是民主黨不是真心商討新紓困案，加上若同意讓該紓困案在美國大選前過關，將影響下周大法官提名計畫。

Netflix於周二盤後開出財報，雖營收優於市場預期，但每股盈餘(eps)、全球付費訂閱用戶淨增加人數均遜於市場預期，導致該公司股價盤後走跌5.98%，21日開盤股價大跌逾5%。大陸網路教學平台跟誰學今年以來則是遭到多家做空機構放空，21日開盤股價大跌22%，主要是又有放空機構對於該陸企財報提出質疑。

(中時新聞網)