在全球積極發展5G網路之際，4G網路也預備登陸月球。諾基亞近日雀屏中選，將協助美國太空總署（NASA）在月球架設4G網路，預計2022年底開始在月球提供4G網路服務，未來讓太空人從月球表面進行視訊通話。

諾基亞表示：「月球4G網路解決方案經過特殊設計，確保網路設備能應付火箭發射及登陸月球時的危險情況，並在太空極端環境中正常運作。」

諾基亞透過美國研究事業貝爾實驗室（Bell Labs）來研發月球4G網路設備，協助NASA執行策劃已久的「阿提米絲計畫（Artemis program）」。這項計畫預定在2024年前將太空人送上月球，其中包含首位登陸月球的女太空人。

NASA已選中SpaceX、Blue Origin及Dynetics負責研發「阿提米絲計畫」的載人火箭，並提供1,410萬美元經費讓諾基亞研發月球4G網路設備。

(工商 )