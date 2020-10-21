台中一名男子，透過手機下載交友軟體，為了想與一名女子聊天、欣賞對方私密照片、影片等，利用線上刷卡8萬多元，收到帳單後怕家人問起原因，向信用卡公司表示被盜刷並報警處理，結果被警方發現男子說謊，悽慘下場也隨之曝光。

這名簡姓男子去年12月，下載交友軟體「SmeetH私覓」，為了與一名也是住在台中的女子聊天，還有解鎖女子私密影片，一個多月以來就刷卡付費高達66次，總金額大約8.2萬，簡男今年3月收到帳單，才發現刷這麼多錢，擔心被家人罵，於是謊稱遭到盜刷。

簡男先向信用卡公司、花旗銀行客服人員通報，交友軟體「SmeetH私覓」上的66次刷卡金額，都是被人盜刷，希望信用卡公司能夠消除爭議款項，而銀行則要求簡男報案，同時也暫緩他認為被盜刷的款項，直到警方查明原因。

向銀行通報後，簡男也真的到派出所報警，經警方調查發現，無論是會員資料、信用卡網路登入紀錄，全是透過簡男手機門號，與簡男報案時所描述證詞不符，直到5月，簡男終於承認沒有被盜刷。此案檢方依詐欺得利未遂、誣告兩罪起訴簡男，最後依詐欺得利未遂罪，判拘役50天；誣告罪判拘役15天，應執行拘役60天，得易科6萬元，可上訴。

(中時新聞網)