美國陸軍最近幾年正在研發長程火砲，因為現役的M109系列射程不足，不超過30公里，已比不上潛在對手的火砲射程。不過在幾十年前，美軍曾經有過一型射程達40公里的自走砲，並在越戰期間表現出色，它就是M107自走加農砲。

我們很強(We are mighty)報導，1962年，越南戰場運來了兩型巨砲，一是M107，其二是M110，兩型火砲有相似之處，都採用同樣一種底盤，不過大砲的設計不同，功能也不太一樣。裝有175公釐口徑、46倍徑(8公尺)的M107，是一種遠程加農砲，射程達到25英哩(約40.2公里)；而M110的口徑是8英吋(203公釐)，兩種大砲都相當驚人，不過M107會讓人更印象深刻，因為它超長的砲管相當罕見。其實，M107與M110也可以交換砲管，因此M107可以變成M110，反之亦然。

由於當年的自動化科技不成熟，M107需要很多人力，需要13名機組人員來操作，光是主要操砲工作就需要5名人士（砲長、駕駛員、砲手、助理砲手、第一砲手），而其餘則是運送彈藥，他們都跟隨在M548彈藥補給車或是M992 補給車。為避免大砲在發射後被敵人反擊， M107大約是發射2分鐘後就轉移陣地，M107的車速頗快，可以達到時速60公里。

越戰期間，M107自走砲屢屢重創北越軍。(圖/美國陸軍)

M107只開發了2種砲彈，1種是66.6公斤的M437 高爆砲彈，和79公斤的戰術核彈，由於戰術核彈從未用過，因此實戰上只有M437高爆砲彈一種。儘管彈種很少，但它仍擁有相當出色的戰鬥記錄。在越南戰爭期間，它的射程遠超過蘇聯提供給北越的130公釐 M-46野戰砲，（射程僅27公里），在溪山戰役期間，M107成功打擊北越的增援部隊。

到了1973年的贖罪日戰爭，M107同樣成功，以色列國防軍使用M107轟擊大馬士革的目標，也能打擊到埃及的地對空飛彈陣地，使以色列在失去空優時，仍然能扼止敘埃兩國的進軍，是以色列能在贖罪日戰爭後期佔優勢的重要利器。

雖然M107射程很長，但是不夠精準，那個年代還沒有開發出雷射導引「銅斑蛇」砲彈，或是GPS導引的神劍砲彈這樣的準確彈藥。

M107的長砲管使它不容易部署，因此在越戰結束後，許多M107改裝成M110A2標準，再後來，美國陸軍以 MLRS多管火箭取代這種長程火砲，僅留下M109火砲，因此有大約30年的時間，美軍都沒有長程火砲了。

直到這幾年，美軍重新認識到火砲有低成本、易部署的好處，再次重新研發長程火砲。

(中時新聞網)