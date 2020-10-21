圖二：Crate and Barrel White Pumpkin 人造擺飾，包括六個南瓜，原價750元，特價675元。（Crate and Barrel提供）

圖三：CATISS十三號星期五面具傑生(黑貓原味)，護唇膏為有機保濕天然蜂蠟，瓶身為可按壓肉球，超療癒，899元，10月23日開賣。（台隆手創館提供）

圖四：鬼滅之刃主角竈門炭治郎組合式置物盒，129元。（台隆手創館提供）

萬聖節近在咫尺，許多品牌推出相關應景商品台隆手創館則與近期超人氣漫畫《鬼滅之刃》合作，趁勢推出新系列商品及其它節慶相關小物，讓你體驗日式萬聖節，而美國居家品牌Crate and Barrel也推出多種萬聖小物，讓你為餐桌增添秋季氣息外，也利用南瓜飾品為家中帶來節慶感。

萬聖節雖來自歐美國家的節慶，但每年日本不論大人小孩皆會大力慶祝，近期力推「類遊日」的台隆手創館，與近期熱門的動漫《鬼滅之刃》合作，推出角色造型置物盒，並提供動漫熱門角色模型作抽獎，以及可愛可怕兼具的居家小物，如與經典恐怖電影角色聯名的CATISS恐怖片公仔唇膏組，讓你不出國也能體驗日本卡哇伊的萬聖氣氛。

而美國家居品牌Crate and Barrel則走低調風格，以簡易的陶瓷南瓜擺飾，放置於家中玄關、餐桌，不打壞家中原先的風格，卻能夠增添萬聖氣氛，也可選擇使用低彩度、秋季色調的暗色系織品、燭台，讓你延續本身的風格不突兀的慶祝這個具秋季色彩的可愛節慶。

(中時 )