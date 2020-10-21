陪睡價目表網路瘋傳。（取自宅論壇）

網紅橫綱凱咪（Aqq cami）近日在臉書發表網美有7成都在賣淫，一席話引發軒然大波，接著更有一位自稱是業內人士的網友，在宅論壇上爆料一份提供給VVIP客人的陪睡價目表，令不少被影射到的網紅紛紛喊冤，知名電境實況主小雲寶寶更火大懸賞10萬要肉搜這位網友。

其實該網友不僅曝光給VVIP客戶的陪睡價目表，還大爆某個小模一晚就賺了快200萬的內幕。但小模背後付出的代價也相當大，「不過代價是住了病房快3個禮拜，兩隻手8根指甲被拔下來，奶頭也被咬下來的那種慘度。」

該網友坦言，這種有特殊需求的客戶，公司也無法懲罰，「全都是金字塔頂上的人我們要怎麼懲罰？頂多放進黑名單裡，盡量不接不然就是給真的超級缺錢的妹妹。」

網友還表示，不要以為網美很好當，有錢人「耍起脾氣」起來也是沒人比得過，公司會先面試，確認網紅談吐沒問題才推薦給客戶，還大爆有位電競實況主因講話過於白目，不到1個月直接被冷凍。

當然有錢人也是百百種，這位自稱業界人士的網友也坦言：「我有看過父子同享的，而且還不只一次。」而該網友更不忘保護自己，在文末強調「以上都是做夢，如有雷同，純屬虛構，不要太在意。」

(中時新聞網)