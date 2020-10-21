美國總統大選進入倒數階段，現任總統川普尋求連任，民主黨競選對手拜登來勢洶洶。美國傳媒大亨、基督教福音傳教士羅伯森（Pat Robertson）斷言，川普會成功連任，且已成定局，此外他也提到，最少5年後會發生小行星撞地球，恐帶來世界末日。

綜合美媒報導，羅伯森在節目700俱樂部（700Club）中稱上帝告訴他，川普會連任，「我會無庸置疑的說，川普將贏得選舉」，但也不是不用出門投票，大家還是要出門、盡所能的努力，不過他就是會贏，但川普宣示就職後，麻煩就要出現了。

羅伯森指出，美國對外會有大陸、北韓、俄國等，國內則會爆發可怕的公民抗爭，且川普會遭到至少2次行刺，稱上帝將撲滅反以色列戰爭，並預測世界將會維持至少5年或更長的「異常和平」，之後地球會遭小行星撞擊，「這是突然毀滅，不會發生什麼核子戰爭，我們不會被允許炸毀這個世界的」。

不過羅伯森先前也曾做過類似的預言，1976年他指出，1982年世界末日來臨，而在1990年的著作中，再次預測2007年4月29日世界被摧毀，但皆未發生。

對此，推特網友表示「上帝沒有告訴他川普是野獸，反基督分子還是假先知」「我剛和上帝聊完，他說羅伯森是騙子和掠食者」「所以我在這裡聽到的是為拯救地球投給拜登」「他幾乎對所有共和黨的候選人都這樣說」。

(中時新聞網)