品牌廠宏碁（2353）於台北時間21日晚間舉行2020下半年度的[email protected]全球新品線上發表會，以「CONNECTED TOGETHER」、科技串起人與人的關係為主題，籍由居家智慧生活、設計工作室及玩家期待的電競空間等三大生活場景，發表旗下從PC、顯示器、投影機，及全新智慧居家應用的智慧音箱、空氣清淨機等新產品線系列新品。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，在2020備受挑戰及變化的一年，各地的消費者因疫情改變了工作及生活型態，宏碁也持續透過新科技、技術及創新力，從工作、居家生活、延伸到電競生態圈，給予消費者最新科技趨勢的創新產品與玩家體驗。

預期在疫情影響下，居家辦公／學習的生活型態仍將延續，宏碁除針對目前全球需求強勁的Chromebook筆電系列端出新品，亦首度在全球發表會中推出智慧空氣品質解決方案。

宏碁首度亮相的子品牌acerpure，一口氣端出兩款新品acerpure cool二合一空氣循環清淨機，及acerpure pro高效淨化空氣清淨機。兩款皆搭載三效HEPA高規濾網，可過濾PM1.0微粒、與99.97％的0.3μm懸浮微粒，同時去除細菌。搭配智慧偵測PM1.0功能，以多段燈號即時顯示空氣品質變化，智慧調節清淨機運轉模式，並以簡約俐落的設計外型與高效空氣淨化力，打造居家、辦公的新世代生活風格。

宏碁會後亦宣布，全新acerpure兩款空氣清淨機將自10月22日起在台灣市場開賣，指定平台包括acer官方線上通路（Acer eStore）、PChome24購物、MoMo購物網、Yahoo購物中心，acerpure cool二合一空氣循環清淨機售價為10,990元，acerpure pro高效淨化空氣清淨機售價為35,000元。

宏碁智新並預計於今年第四季進軍亞太市場，陸續於印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼問世，搶攻空氣清淨商機。

(工商 )