iPhone 12兩款新機將於23日正式開賣，電信三雄尬場，繼中華電信大手筆砸下數百萬元「加碼」饋果粉之後，台灣大也在21日宣布祭出價值超過37萬的大禮。

台灣大哥大規畫23日早上8點在台北信義威秀門市舉辦開賣活動，排隊前50名早鳥果粉並申辦1,399元以上資費，除了保證人人有獎，並有5成機率抽中市價7,990元的AirPods Pro，搶頭香民眾更將獲贈價值超過3萬元的驚喜大禮包。前10名則有1,000～6,000元不等的momo幣回饋。

台灣大表示，今年適逢5G開台，加上iPhone 12是首款支援5G的蘋果手機，台灣大日前祭出iPhone 12購機資費，0元購機方案中，是電信三雄中、購機最優惠的電信公司，一亮牌就在市場引起熱烈討論。

台灣大表示，開賣當天到威秀門市排隊的前百名果粉，將獲得MyMusic以及myVideo免費14日體驗序號。當天早上台灣大也將準備豐盛早餐，招待排隊果粉，申辦1,399資費的前50名早鳥果粉，能參加幸運轉盤遊戲，抽AirPods Pro、市價1,380元的UAG耐衝擊保護殼、市價990元的原廠電源轉換器。開賣首三日在全台申辦台灣大指定5G資費購買iPhone 12 / 12 pro的用戶，還能加碼抽價值近9萬元的宏佳騰智慧電車。

(工商 )