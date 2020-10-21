摩根士丹利（Morgan Stanley）投資組合經理指出，美國民主黨這波「藍色浪潮」若席捲11月大選大獲全勝，預料會釋出更多財政刺激措施，可望增強美國經濟復甦勢頭，聯準會（Fed）可能因此提前升息。

摩根士丹利投資管理公司全球固定收益團隊資深成員卡隆（Jim Caron），21日上美媒CNBC節目《Squawk Box Asia》指出，美國經濟今年被新冠疫情打趴，預料會在2021年反彈，擴大財政刺激伴隨「藍色浪潮」（blue wave）而來後，將可替成長動能加柴添火。

「藍色浪潮」指的是民主黨橫掃大選，不僅總統候選人拜登擊敗尋求連任的川普入主白宮，民主黨還在參眾兩院告捷，全面取得多數優勢。

卡隆表示，那意味不僅在2021年看到美國經濟回春，這波態勢還將延續到2022年。

這或許會促成Fed提前討論升息。Fed的首次升息時間，可能由預期的2024-2025年，提前至2023-2024年，這還要視課稅等其他政策而定。

Fed為挽救疫情侵襲美國後造成的經濟危機，3月緊急大砍政策利率到近乎零水位至今，Fed在上月例會暗示2023年之前都不升息，致使美國公債殖利率多半處於低檔。

不過卡隆也提出警告，民主黨贏得11月大選，對美國經濟未必完全有利。民主黨奪回執政權後，有關稅務政策、金融監管等議題，恐怕「疑問重重」，引發市場不確定性。

不少投資人憂心，一旦拜登上台主政，加稅和緊縮監管將隨之而來，企業獲利因此下滑，經濟成長將受到束縛。

卡隆表示：「我想市場有點過度自滿，滿心以為只要到了11月3日大選日當天，我們就會得到所有答案，一切都將大步往前邁進。我甚至認為大選後的問題，恐怕比現在還多。」

(工商 )