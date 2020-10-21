常看到外面店家販售有知高飯、腿庫飯、控肉飯，其實「知高、腿庫、控肉」三種肉部位大不相同，也導致肉的肥瘦有所差異。(摘自中天新聞)

台灣美食知高飯，只需淋上又香又濃的滷汁，配上白飯就令人垂涎三尺，不過常看到外面店家販售有知高飯、腿庫飯、控肉飯，其實「知高、腿庫、控肉」三種肉部位大不相同，也導致肉的肥瘦有所差異。專家指出，其中更以「控肉」的熱量最高，每100公克竟直逼400大卡。

便當菜色林林總總，很多人認為知高飯就是腿庫飯，不過根據《中天新聞》報導，專家指出，若細分下來，知高和腿庫其實是兩個不同的部位，知高位在豬後腿的上方；而腿庫則是屬於豬後腿下方的肉。另外，焢肉則是位在豬肚一帶，又稱作五花肉跟三層肉，而人們常吃的豬腳，則是豬的前腿。

\「知高、腿庫、控肉」三種肉部位大不相同，專家指出，其中更以「控肉」的熱量最高，每100公克竟直逼400大卡。（摘自中天新聞）

同時，三者的熱量也因油脂分配而有所不同，「知高」屬於豬後腿偏上方的肉，由於經常運動到，熱量較低，每100公克是117卡；「腿庫」則在知高底下，位置介於豬腿和腳的中間，每100公克有331大卡；「控肉」則是豬肚子附近的肉，位置最肥，每100公克393大卡，熱量最高。

餐飲師傅張晏瑜指出，腿庫肉油花分布均勻，咬下去的感覺「皮的Q度剛好」，膠原蛋白豐富。至於民眾愛吃的滷豬腳，建議選擇前腿肉較適當，因為皮厚肉多，較耐墩煮。但營養師張斯蘭表示，由於控肉的脂肪比例較高，建議一天不要攝取超過35克。

知高、腿庫「後腿上下側」大不同！豬腳則是豬前腿。（中天新聞）

(中時新聞網)