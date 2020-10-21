台中市長盧秀燕重視兒童遊戲環境，上任後力推「台中美樂地計畫」，台中市政府建設局繼去年完成49座公園改善，今年將再改善53座公園，預計今年底陸續完工；其中西區、南屯區10座友善共融公園改善工程，21日在西區萬壽公園聯合開工，建設局投入約1500萬元經費，將打造全區無障礙通行環境、改善公廁設施、新增磨石子溜滑梯及鳥巢鞦韆等，讓台中的公園更好玩。

盧秀燕表示，市府從去年推出「台中美樂地計畫」，打造「共融公園」及「陽光公廁」，受到市民歡迎與肯定，今年再改善53座公園及公廁；今天是西區、南屯區10座共融公園改善工程聯合開工，西區有7座、南屯區有3座，市府規劃將老舊公園重新整建為共融公園，讓長輩、孩子及身障朋友都能一起玩，也一併改善公園廁所為陽光公廁，讓廁所明亮通風、廁間符合性別比例需求、馬桶蹲坐也做適當調配等。

建設局長陳大田說，西區萬壽公園是「共融公園」及「陽光公廁」推動重點區域，公廁部分利用既有廁所進行改善，將原本老舊公廁從裡到外翻新，外觀整修、內部空間則依據內政部營建署最新法規調整，讓高齡者、身障人士使用起來更舒適；公園部分利用天然地形與棒球意象進行兒童遊戲場改善，移除既有不符合CNS規定的組合遊具，增設攀爬網、攀爬繩、磨石子滑梯、鳥巢鞦韆等。

陳大田指出，西區、南屯區共融公園改善計畫一次改善9座共融公園、4處陽光公廁，包含西區7座（大益公園、經國園道、舊梅川園道、東興公園、樂群公園、萬壽公園、中美公園）及南屯區2座（福德公園、正心公園）共融公園整建；打造陽光公廁包括西區2處（萬壽公園公廁、中美公園公廁）及南屯區2處（豐富公園公廁2處），總經費約1,500萬元，預計年底陸續完工。

建設局說明，公園與市民的生活息息相關，市府持續推動「共融公園」改善老舊公園，以年長者和行動不便者休閒需求為前提，將步道鋪面材質、寬度統一，設置符合法規規範的無障礙坡道，也進行兒童遊戲場再造，推動高齡體健設施。

市府也推動「陽光公廁」，將高齡者、家長、女性、小朋友等多數使用者需求納入設計考量，讓廁所通風、設置背包掛環、求救鈴等設施，以無障礙使用為原則。

(中時 )