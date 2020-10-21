富邦悍將對上3洋投精銳盡出的樂天桃猿，在洋投邦威好投以及打線發威之下，以4比2贏下關鍵勝利，明天再贏統一獅就能下半季封王，富邦最後3連戰場場關鍵，賽後總教練洪一中感嘆好像老天在考驗富邦，不過也肯定陣中球員，還透露原定明天要先發的索沙，在比賽中間請纓想上場後援，顯示球員們想拚冠軍的決心。

樂天桃猿推出「洋投套餐」，由卡本特、霸能、曼恩聯手防堵富邦悍將，不過富邦在高壓下投、打、守都繳出超水準表現，邦威一度手指破皮，不過仍堅持續投，繳出6局僅失2分(1責失)、10三振的成績，此外陳仕朋2.1局無失分、陳鴻文2K關門，打線上蔣智賢、張進德各有2打點，助富邦奪勝。

此戰邦威繳出中職生涯最多的10K，不過比賽中間一度手指出狀況，洪總賽後說，「邦威食指破皮，不過他說投球是中指用力，雖然還是有些怪怪的，但他說還能投，感謝他很拚。」

「好像是老天在考驗我們，每隊都是三洋將來，上周對統一獅也是1洋投先發、2洋投準備，今天樂天是3洋投全上，選手還是挺過來。」洪一中賽後感性表示，明天對上統一獅是今年例行賽最後一戰，不管結果如何，肯定富邦球員今年表現已經很棒了。

邦威與陳仕朋近日都是先發、後援兩邊跑，不過並沒有因此失常，反而成為今日奪勝功臣，洪總透露，「不管先發還是中繼，若在球季中轉換可能難適應，不過現在是關鍵時刻，每個人都想為球隊出力。」

此外洪總還加碼爆料，「剛剛索沙還說想上場，我說你明天還要先發欸！他說他也可以先發啊，我趕緊說不用不用。」洪總表示現在陣中凝聚力很強，每個人都想為球隊貢獻的力量。

(中時 )