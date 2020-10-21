美國川普政府曾以國安為由禁止下載抖音TikTok和微信WeChat，並要求TikTok在大陸的母公司字節跳動（ByteDance）把業務賣給美國公司，沒想到在這次美國總統大選時，卻從微信WeChat得到支持，成為希望川普連任的美國華人發聲陣地，有不少像「支持川普美國人」的群組出現。

根據《香港經濟日報》報導，川普想要禁止微信WeChat的使用，反而從中得到支持。這屆美國大選在美中全方位鬥爭下舉行，美國大選的大陸因素備受注目。耐人尋味的是，儘管美國總統川普對大陸展現強硬態度，美國華人在輿論中最為突出的，卻是支持川普的聲音。這些希望見到川普連任的美國華人發聲陣地，竟是川普在美中科技戰中打壓的WeChat。

報導指出，美國華人向來對美國政黨政治不太熱衷，美國全國亞裔調查機構（National Asian-American Survey）指出，多達85%美國華人稱自己為無黨派人士。不過，這屆美國大選卻出現一奇特現象，微信海外版WeChat成為了最為公開支持川普一群美國華人的陣地，有不少像「支持川普美國人」的群組出現。

哥倫比亞大學新聞學院研究員Zhang Chi表示，這屆美國大選之中，WeChat上具有黨派傾向的貼文，多數都親共和黨，這些平台顯示了「不對稱地極端化」。

報導分析，WeChat在美國有大約300萬用戶，他們主要都是大陸移民，而WeChat至今不像TikTok、Facebook或Twitter打入美國主流市場。霍夫斯特拉大學（Hofstra University）學者Christina Wu指出，這為川普的支持者提供了安全之地，使他們不用擔心鄰居或同事知道他們支持川普。

同時，WeChat對美國國內政治新聞的審查力度較低，亦有利親川普陣營在其中活動。美國華人事實核查（fact check）組織「反吃瓜聯盟」更指出，WeChat上面的失實政治信息，獲得一些商業帳號以「標題黨」方式推廣，傳播速度要比闢謠消息快得多。

報導強調，至於美國華人為何支持川普，分析家相信民主黨政策過分左傾，損害到華人利益是一大因素。四年前，多數美國華人都把票投給希拉蕊，但美國政治生態近年兩極化情況進一步惡化，一邊是川普與共和黨愈來愈保守，另一邊則是民主黨主張變革愈來愈激進，甚至接近於社會主義。

此外，民主黨在一些州推行「肯定性行動」（Affirmative action「正面歧視」）政策，在大學招生等方面集中為黑人提供優惠，變相令讀書成績普遍較佳的華人入讀大學機會降低，驅使了美國華人轉向共和黨。此外，民主黨愈發左傾的立場，亦使那些原本嚮往美式制度而移民美國的部分華人不滿，而他們當中亦有支持川普對北京強硬的聲音。

(中時新聞網)