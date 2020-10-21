高雄民宅驚傳槍響 嫌犯拒捕竟朝自己開槍 22:312020/10/21 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄民宅驚傳槍響 嫌犯拒捕竟朝自己開槍輕生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市一處民宅深夜竟傳出槍響，根據了解，位於鼓山區中山東路380巷一棟住家，21日深夜驚傳出砰砰聲，警方獲報抵達現場，包圍並拘提嫌犯，沒想到開槍嫌犯拒絕逮捕，在屋內朝自己開槍輕生，目前已被送往醫院急救 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980。 (中時新聞網) #開槍 #嫌犯 #驚傳 #槍響 #輕生 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 國中女師逼老公脫褲公園露鳥 新婚2年離家床戰小王17次 - 社會 高中妹疑怨學長「射後不理」 怒告性侵連出3招全失敗 - 社會 少女出獄大解放 偕男友摩鐵狂歡21小 竟雙眼上吊猝死 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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