高雄市一處民宅深夜竟傳出槍響，根據了解，位於鼓山區中山東路380巷一棟住家，21日深夜驚傳出砰砰聲，警方獲報抵達現場，包圍並拘提嫌犯，沒想到開槍嫌犯拒絕逮捕，在屋內朝自己開槍輕生，目前已被送往醫院急救

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