婆媳之間的關係自古以來都是道難解的習題。日前有一名人妻表示，自己和婆婆同住屋簷下4年，三餐都由她負責，還要照顧高齡90歲的阿嬤，讓她形容這段時間就像住在監牢裡。更讓她心寒的是，她身體檢查發現長了一顆腫瘤，因為距離心臟太近無法切除，沒想到婆婆竟跟老公說，「妳老婆怎麼那麼厲害，可以長一顆瘤在身上切不掉」。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」上委屈表示，自己8年前從台北嫁到台南後便與婆婆同住，自己一手包辦全家三餐，還要照顧高齡90歲的阿嬤。自己這些年來的工作不外乎就是「煮飯、接小孩」重複上演，讓她形容這樣的日子如同被困在監牢般。而且要是沒帶婆婆一起門，婆婆就會擺臉色給孩子看。

而這名人妻也悲情的指出，日前她到台北做身體檢查，發現長了腫瘤，但因為離心臟太近無法切除，沒想到婆婆得知後，竟向自己老公說「妳老婆怎麼那麼厲害，可以長一顆瘤在身上切不掉」讓她氣到想飆髒話。

但婆婆惡言相向不僅於此，她指出，由於腫瘤關係需要住院回診，所以暑假帶著小孩北上回娘家，在開學前回台南。沒想到婆婆看到孩子劈頭就問「玩得爽不爽」。此話一出便讓原PO氣炸，她認為自己是因身體不適需北上，才會在暑假帶小孩回娘家，不明白婆婆到底有什麼意見。

貼文發出後網友紛怒喊，「請問是喪偶了嗎？離婚回家吧」、「妳老公去哪？這種事老公應該站出來」、「乾脆帶著孩子一起搬回台北，方便治療」、「好可怕的婆婆，學著把她當空氣試看看」、「真的辛苦了，媳婦不是外勞，先把自己照顧好」、「跟那種人我沒辦法同住一個屋簷下」，也有網友勸原PO別太勞累，「強烈建議搬出去吧，先養好身體，有時候距離是一種美感」。

(中時新聞網)