富邦悍將面對精銳盡出的樂天桃猿，靠邦威先發6局僅1責失、送出10K寫下中職生涯新高的表現，高壓下贏得關鍵勝利，其實比賽中途邦威一度因食指起水泡而狀況不穩，不過他賽後表示非常想贏，靠腎上腺素爆發才吃下局數。

邦威此戰主投6局只被敲2安失2分(1責失分)，另飆10次三振、4保送，不過第4局時手指出問題，「原本想說只是小水泡，不用太擔心，不料後來發現是生涯遇到最嚴重的水泡。」邦威表示即使遭遇手指傷勢，仍想辦法撐過，靠著腎上腺素爆發，用盡全力吃下局數、拚下去。

而賽後總教練洪一中也相當感線邦威的拚戰精神，「他說雖然食指破皮，不過投球是中指用力，還能投，感謝他想為球隊貢獻心力。」

邦威在中職都有用球數過多的問題，雖然三振多，不過保送普遍也很多，邦威賽後表示，「剛來台灣水土有些不適，但還是盡力融入中職、富邦球隊，中間做了許多調整，而保送只是比賽的一部分，有時想抓出局但最後成了保送。」

邦威肯定今日團隊繳出超水準表現，投、打、守三環都做得非常好，「賽前想法就是貢獻一己之力幫助球隊贏球，球隊向心力相當凝聚，季後賽也是唯一目標，謝謝大家的好表現。」

(中時 )