宏碁董事長暨執行長陳俊聖21日於[email protected]全球發表會中，宣布攜手保時捷集團旗下保時捷設計（Porsche Design）、推出頂級筆電精品Porsche Design Acer Book RS及全套配件。這也是宏碁多年前與法拉利合作推出聯名款筆電後，闊別多年再度與知名超跑品牌合作推出筆電產品。

宏碁與Porsche Design宣布全新合作，結合宏碁在技術創新及全球資通訊領域的經驗，與Porsche Design功能設計理念及工程思維，共同推出第一個結合最新科技與極簡設計元素的頂級筆電Porsche Design Acer Book RS。該款筆電以全金屬機殼打造、機身並採用同賽車設計的碳纖維覆蓋外殼，整機重量僅1.2公斤，厚度15.99公釐，最高搭載第十一代Intel Core i7處理器及NVIDIA GeForce MX350顯示晶片。

Porsche Design Acer Book RS也是宏碁與英特爾共同研發，並經Intel Evo驗證、可配置第十一代Intel Core處理器及Intel Iris Xe顯示核心，以滿足消費族群在電池續航力、即時喚醒、電池壽命及快速充電等使用體驗。

此外，高解析度的14吋IPS觸控螢幕並採用覆蓋一層抗菌塗層的康寧大猩猩玻璃Antimicrobial Corning Gorilla Glass，且涵蓋100％的sRGB色域，同時以超窄邊框、實現高達90％的超高屏占比。至於雙銅熱導管則可確保設備穩定運轉，出色的電池續航力可提供17個小時使用時間，且只需30分鐘快速充電即可使用4小時。

Porsche Design Acer Book RS同時支援雙頻Intel Wi-Fi 6（Gig+），擁有齊全的連接埠（USB-C、Thunderbolt 4和USB3.2 Gen 2），並支援一系列智慧辨識功能，例如可通過Windows Hello進行更安全的指紋登入、Modern Standby和Wake on Voice，提供用戶更佳的使用體驗。

(工商 )