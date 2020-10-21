英國與歐盟的貿易談判大限逐漸逼近，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）21日遞出橄欖枝，表示雙方都必須為貿易協議做出妥協，意味著英國與歐盟可能達成貿易協議。巴尼耶此番言論激勵市場信心，帶動英鎊匯價強彈。

21日盤中英鎊兌美元大漲1.3％，來到1.3116美元。

巴尼耶在歐洲議會表示，「即便雙方面對重重難題，但如果雙方願意進行有建設性的合作、雙方願意妥協，若是能在未來幾天解決棘手的議題，那麼英國與歐盟可望達成協議。」

巴尼耶暗示歐盟願意讓步，為貿易協議做最後的努力。巴尼耶的言論為市場注入樂觀情緒，相信英國最終能與歐盟達成脫歐後的貿易協議。

巴尼耶堅信，英國與歐盟能在未來幾周達成自由貿易協議，但他也警告，英國脫歐過渡期即將在12月結束，所剩時間已經不多了。

巴尼耶表示，歐盟的「協商大門依舊開啟」，敦促英國重回談判桌。英國與歐盟貿易談判代表主要的歧見在於漁業、競爭法規與爭端解決。

歐盟上周表示，英國必須先採行必要的行動，以打破協商僵局，此言令英國大感失望，雙方的談判便暫時擱置。英國首相強生（Boris Johnson）16日甚至預警，出口商必須為無協議脫歐做準備。

英國談判代表佛洛斯特（David Frost）18日還向英國媒體表示，達成貿易協議的機率不到五成。他在10月稍早認為有66％的機率能達成共識。

英國在2020年1月正式退出歐盟，但有一年的過渡期讓雙方達成貿易協議。如果英國未能與歐盟協商出新的貿易條款，意味著出口商的交易成本與貿易障礙都將增加。

巴尼耶的談話讓外界開始臆測，英國與歐盟可望在接下來幾日重啟貿易談判。

(工商 )