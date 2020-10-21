根據世界經濟論壇（WEF）21日公布的報告顯示，機器與自動化崛起可能讓8,500萬份工作機會在2025年前消失，然而在此同時，WEF預期新增的工作將達9,700萬份，換言之，工作數量整體淨增加1,200萬份。

世界經濟論壇指出，機器人和人工智慧技術提升，可望讓未來5年的工作機會增加。不過自動化與新冠肺炎疫情對勞工形成雙重打擊，造成不平等加劇。

在世界經濟論壇訪查的大型企業中，超過五分之二表示，因為技術整合的緣故，公司計劃降低人力。

世界經濟論壇預期未來5年可能消失的工作，包括資料輸入員、行政與執行祕書、會計與簿記員、客服人員，和機械維修人員等。

至於未來需求看俏的新職務，包括數據分析師和科學家、人工智慧與機器學習專家、大數據專家、數位行銷和策略專家、物聯網專家、軟體和應用程式開發人員，以及數位轉型專家等。

世界經濟論壇預期工作將逐漸區分為機器和真人工作，電腦處理數據分析，行政管理和日常體力工作將交給白領和藍領勞工。

世界經濟論壇資深理事札希迪（Saadia Zahidi）受訪時指出：「就業創造的速度逐漸減緩。由於部分國家仍在執行封城措施，疫情引發經濟衰退，就業創造的速度減慢並不令人意外。不過整體而言，新增的就業機會仍大於消失的工作。」

疫情加速企業和消費者採用科技，帶動雲端需算和電商服務需求暴增，然而無法在線上服務客戶的企業則面臨沈重打擊。

無法在家完成工作的勞工將屈居劣勢，他們不是因為工作需要面對面接觸，就是無法隨時上網。世界經濟論壇創辦人施瓦布（Klaus Schwab）指出，援助受公衛危機影響的勞工，力度仍不敵疫情的衝擊。

(工商 )