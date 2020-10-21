馬來西亞連續7個月陷入通縮。根據馬國統計局21日公布，由於交通、公用事業、服飾與鞋類價格下滑，9月消費者物價指數（CPI）年減1.4％，數據與8月一致，降幅大於經濟學家預估的1.3％。扣除能源項目，9月CPI年增0.1％。

(工商 )

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