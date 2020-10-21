馬來西亞 連七月陷入通縮 22:492020/10/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞連續7個月陷入通縮。根據馬國統計局21日公布，由於交通、公用事業、服飾與鞋類價格下滑，9月消費者物價指數（CPI）年減1.4％，數據與8月一致，降幅大於經濟學家預估的1.3％。扣除能源項目，9月CPI年增0.1％。 (工商 ) #馬來西亞 #通縮 #CPI #陷入 #馬國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣連二升 延續28元新常態 04:102020/10/21 金融．稅務 緯創買下WD馬來西亞廠 04:102020/10/21 財經要聞 揭拜登子醜聞 川普反陷通俄爭議 04:102020/10/21 國際大事 共軍頻擾我西南區域 名嘴曝「第二戰場」陰謀詭計 17:382020/10/21 政治 《商情》需求增加預期 上海期膠連八漲 09:592020/10/21 財經 川普前主要募款人認罪 坦承非法遊說美國驅逐郭文貴、放棄調查馬國貪污醜聞 20:092020/10/21 國際 議員轟旅展預算重複編千萬 柯文哲喊刪 16:142020/10/21 政治 皇普建設砸47億 重押桃園 04:102020/10/21 產業．科技 高通XR企業計畫 參與成員數一年翻一倍 18:252020/10/21 財經 《國際金融》企業獲利不敵疫情陰影 歐股早盤走弱 16:472020/10/21 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 陸科技獨角獸又殞落！市值曾達400億 如今4萬賤價出售 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 怪！ 川普帶頭禁 WeChat美國華人反成川粉大本營 - 財經 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。