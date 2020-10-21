台股千金股近期熱鬧滾滾，股王大立光（3008）、千金祥碩（5269）表現吸睛，相對沉寂的譜瑞-KY不甘示弱，獲得投顧法人青睞，看好第四季營運淡季不淡，強悍表現延續到2022年，將目標價由1,250升為1,400元，與匯豐證券賦予股價預期相當。

短線來看，鑒於在家工作商機持續大爆發，富邦投顧估算，譜瑞-KY第四季淡季不淡，營收僅會較第三季旺季小減7％，年增率仍是亮眼的40.3％。

匯豐證券最新調查顯示，全球2021年筆電出貨量受惠教育需求（Chromebook）與在家工作趨勢帶動，將年增6％，遠比IDC估計的衰退9％樂觀。由於譜瑞-KY有80～90％營收來自PC領域，包括：蘋果MacBook的Tcon、Windows作業系統筆電的Tcon搭驅動IC同捆銷售，以及PC使用的高速界面IC晶片，就此來看，譜瑞-KY站在今年的高基期基礎上，2021年營收仍可能再成長二成。

綜合考慮Mini LED、PCIe、筆電產品線等貢獻，外資近一步調高對譜瑞-KY財務預期，2020～2022年每股純益分別是45.17、54.16、70.37元，不僅代表譜瑞-KY獲利將年年創新高，也意味三年內將挑戰創造每股賺七股本的優異績效，展現高價股強大獲利成長性。

(工商 )