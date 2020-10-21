台股高價股反彈氣勢逐漸轉強，彈升動能主要集中在半導體族群，法人更青睞基本面轉佳、股價具上漲潛力的半導體高價股，本土投顧龍頭給予環球晶（6488）「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價500元。

根據本土投顧大行通路調查，現貨市場醞釀漲價，其中磊晶圓、影像感測、驅動IC應用為最熱門，部分產品本季已經開始漲價，且在供需逐漸轉向健康下，漲價趨勢可望延續至2021年。通路商更表示，終端客戶開始有意願從一年約，轉向簽二至三年約，預防未來漲價可能。

外資近期鴨子划水布局，對環球晶已連七買，若從7月16日開啟波段買超迄今，國際資金累計加碼逾1.8萬張。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志則認為，儘管台積電停止出貨華為，其7、5奈米製程產能仍極吃緊，環球晶預計將出貨更多12吋晶圓，以應付晶圓代工先進製程的強勁需求；此外，南韓新廠也將從第四季起逐漸放大對環球晶的營收貢獻。

再者，環球晶至2022年成長性均相當穩健，法人看好改採半年配制度後，股利政策更能吸引長線投資人，提供股價支撐力。

(工商 )