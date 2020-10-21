高雄市政府觀光局今（21）日宣布，高雄市肉燥飯比賽正式開打，高雄市議員陳致中大讚觀光局有效率，昨日上午才在質詢時爭取，今天就宣布執行，且連報名網站都準備好了。

南部3縣市首長這幾日PK肉燥飯誰的好吃，昨日陳致中在議會質詢時，建議高雄應該趁熱打鐵，舉辦肉燥飯大賽，並在臉書表示，「一碗肉燥飯，讓高雄再次光榮起來！」

今日觀光局長周玲玟宣布，高雄肉燥飯比賽正式開打，分為專業店家組及全民制霸組，23日開始接受報名。陳致中大讚「新政府就是快！讓人耳目一新！」「這就是高雄人要的！」並稱「邁市府有效率」「觀光局有執行力」。

網友表示，「真的執行效率非常高太棒了」「有創意有效率跟執行力」。不過對於3縣市首長比拚肉燥飯，PTT網友則酸說「連創意也要學韓導？」「沒別的事可以做了嗎」「爐渣米，食品安全先拿出誠意好嗎」「韓國瑜原本是不是要辦？」「pk爐渣飯」。

南部3縣市首長PK肉燥飯，網友不以為然。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)