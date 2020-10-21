軟銀鷹隊今（21）日在北海道客場以9比1大勝火腿鬥士隊，最近9年以來首次寫下10連勝佳績；加上第2名的羅德海洋以1比2輸給西武獅，軟銀領先羅德7.5場勝差，封王魔術數字M8終於點燈。

這場比賽軟銀並未揮出全壘打，但擊出15支安打，先發打線只有老將松田宣浩沒有安打。前4局火腿還以1比0領先，5局上軟銀首棒周東佑京擊出三壘安打，送回隊友甲斐也，先扳平比數；再藉中村晃的高飛犧牲打，奔回本壘得分，軟銀以2比1超前，中村晃是勝利打點。

比賽後段幾乎就是看軟銀火力展示，7局上、9局上各灌進3分大局，終場以9比1打趴火腿隊。先發投手千賀滉大主投6.1局被擊出7支安打，送出5K，有1次四壞球，只失1分但非自責分，拿下勝投，戰績9勝6敗、自責分率2.49。嘉彌真新也、岩崎翔各投0.1局，各獲1次中繼成功。

軟銀上次獲得10連勝是在2011年5月18日至6月1日，已是9年前的事了。監督工藤公康2015年就任以來曾經4度拿下9連勝，這次還是首度率隊締造10連勝佳績。

事實上，軟銀拿下太平洋聯盟冠軍應該只是時遲早的問題，接下來就是季後賽的考驗。如果過關，最後就是「日本一」系列賽，軟銀今年要挑戰4連霸。

(中時 )