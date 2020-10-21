正值中天新聞台撤照案引起軒然大波之際，就連教育廣播電台每天同步播放「法國國際廣播電台」（RFI）新聞節目，遭質疑傳遞「揚中貶台」、「親中批美」內容，教育部也決定停播。前立委陳學聖提到，小英總統不知是否對政權產生危機意識，所以封殺所有的異議聲，並反問：「難道台灣又恢復到戒嚴時期了嗎？」

民進黨政府近來不斷將政治干預之手伸進媒體，除了中天新聞台面臨關台危機，甚至連隸屬官方的教育電台都被波及，引起各界撻伐。陳學聖在臉書以「不看不聽不說，就以為沒事了嗎？」為標題，針貶此事。

陳學聖表示，看到教育部要教育廣播電台，關掉每天2小時同步播放的「法國廣播電台」（英文簡稱RFI）新聞節目，「我第一個浮上腦海的，就是那三隻『不看、不聽、不說』的猴子，以為遮起來，天下就沒事了？！」

陳學聖提到，法國比美國更自由，更重視族群融合、平等，即使因為尊重創作，遭到恐攻，也並沒有限制對伊斯蘭教作為主題的創作空間。「如此自由的國家，竟然她的國家廣播電台（RFI）新聞節目在台灣會被禁，這是多麼荒天下之大謬。」

「被禁的理由，更滑稽，聽說是被質疑不時傳遞『揚中貶台』、『親中批美』內容，跟中共主旋律相近，而且有北京腔！」陳學聖直言，此舉像極了當年戒嚴時期對新聞的管制，「叫作『為匪宣傳』，一旦有任何嫌疑，立刻殺無赦。」

陳學聖寫道：「實在無法想像，一個從2004年阿扁作總統時就有的國際媒體合作案，一個收聽率不高的專業小廣播電台，竟然只因為有人檢舉，沒有任何專業審查，立馬就下令停播。」

「難道台灣又恢復到戒嚴時期了嗎？」陳學聖反問：「難道817萬高票連任的小英，對自己政權開始產生危機意識，要封殺所有的異議聲了嗎？」

陳學聖以沉重的口吻結論，「如果是，真的很不想說，但以如此肅殺的氛圍，中天換照是不要想過了」，並坦言：「我們等著看吧！」

(旺報 )