日本海上自衛隊最新銳的3千噸級潛艦「大鯨號」，在10月14日於神戶港舉行下水典禮，包括防衛省大臣岸信夫，以及負責承造潛艦的三菱重工的重要人物都參加儀式。最近有人發現，三菱重工潛艦設計工程師北川元洋，正是著名女星北川景子的父親。

日本「新潮週刊」報導，在大鯨號下水典禮的紀念照中，左起第2位，戴著黑框眼鏡的人物就是北川元洋，外表確實是個型男，有個明星女兒也算意料之事。北川元洋的頭銜是三菱重工「船舶與特殊機械部」的部長(主管)。據說，北川出生於大阪府，也在大阪長大，從小就被人們譽為「天才」，主要是展現機械方面的天份。有國防業界人士說，北川先生是著名的「潛艦專家」。

消息公開後，許多軍事迷想到，這很像許多電影或動畫的情節，打趣的說「先進武器負責人的女兒是大美女，好萊塢電影誠不欺我 」，也有人說「要是再戲劇點，北川景子就要負責駕駛了」

(中時新聞網)