（《2020綠色金融新時代高峰論壇》為台灣金融研訓院40周年系列活動之一，更是首度跨領域專家齊聚一堂。圖／台灣金融研訓院提供）

「綠色金融行動方案2.0」甫由金管會於8月宣布，彰顯2020年為綠色金融發展的關鍵時點。今（21）日舉辦的《2020綠色金融新時代高峰論壇》，主辦方台灣金融研訓院董事長吳中書表示，台灣原本相關知識不足，研訓院自許扮演綠色金融溝通平台的角色，近兩年來積極促進產官學研的對話、開設課程等，此次論壇首度正式整合台灣金融、再生能源、綠色循環、氣候環境等跨領域專家，分享及至目前的各自努力成果，能讓綠色金融不再侷限於金融業務的拓展，而是更貼近國際綠色金融的最新動態，進展到審查標準、風險管理、資訊揭露與公司治理等經營實務面向。

金融研訓院首席研究員王嘉緯，以「綠色金融的過去、現在與未來」為題，為今天論壇系列演講揭開序幕。王嘉緯指出，2016年之前，綠色永續議題其實相對不受國內金融業界重視，但隨著能源轉型目標積極推動，金融業資金分配者的角色日趨重要。2020年在新冠疫情衝擊下，為綠色金融發展開啟關鍵時點，台灣未來除了滿足綠電資金需求之外，更必須接軌國際制度，甚至可將金融科技導入綠色金融應用。

金管會基於對綠色金融發展的重視，派出副主委許永欽親臨致詞，綜合規劃處副處長胡則華專題演講「展望綠色金融2.0」。胡則華指出，綠色金融商品琳瑯滿目，各國將開始檢驗其純度，如全球標榜的ESG金融商品快速成長，各國的相關規範也大幅增加，歐盟今年6月通過「永續分類標準 （EU Taxonomy Regulation）」最需關注。

台灣金融研訓院表示，不同領域的專家在今天論壇齊聚一堂，分享永續金融國際趨勢、綠色金融推動再生能源，以及氣候變遷風險因應等議題。現場吸引超過200位嘉賓與會，聽眾反應熱烈，顯示國內金融業者對於綠色金融議題的高度關注。

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