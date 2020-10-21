桃園1名人夫因和老婆婚姻生活不順遂，因此在外偷吃小三，一日人夫實在忍不住，便直接電話相約小三前來自家住處大戰四回合，不料卻被早已懷疑的妻子，在家中偷安裝的針孔攝影機全數拍下，也因此1日激戰4回合的A片情節大曝光。

據了解，此名人夫為一家超商的負責人，兩年前因工作關係結識小三，雖知小三早已有家庭，還有兩名子女，然而因工作時間朝夕相處，便逐漸越矩正常男女員工的界線，還多次相約在外開房進行活塞運動。

正宮察覺老公已經多個月沒有與自己行房過，卻仍是感到非常開心，而且也沒有在家裡發現清槍後的衛生紙，妻子因此決定在家中偷偷安裝針孔攝影機，沒想到卻發現，老公曾經在自己出遠門後，找來一名女子進入自己家中，兩人還當場脫去全身衣物，開始進行恩恩阿阿阿的激烈喊叫聲，更誇張的是還在1天就激戰了4回合，讓妻子徹底崩潰了。

妻子憤怒提出告訴，認為兩人已經嚴重侵害到自己的配偶權，也造成自己的身心受損，她向兩人要求120萬元的賠償金；偷吃的兩人辯解，妻子在尚未告知下，偷拍攝下自己的行為，無法作為證據使用；法官則認為，妻子沒有使用任何脅迫性兩人身體行為，而且兩人犯罪行為本身是隱密又不公開性，要蒐證非常困難，全案判決2人賠償人妻40萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)