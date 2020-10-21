近日卻有民眾發現，北部某間賣場內的碎洋蔥機器手把直接被拆下，質疑當地民眾比較不愛洋蔥，網反揭背後缺德真相。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）販售眾多進口商品，也常祭出優惠價格，吸引民眾前往採購。除此之外，附設美食區也深受許多會員喜愛，不過因為配料區採自助式供民眾取用，不時都傳出有民眾取用過多的碎洋蔥，私自打包帶走，引起其他會員不滿。近日卻有民眾發現，北部某間賣場內的碎洋蔥機器手把直接被拆下，難道當地民眾比較不愛洋蔥？網反揭背後缺德真相。

一位民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，在賣場美食區看到驚人一景象，配料區內脆洋蔥機器上的把手竟被扯下，掉落在桌上。讓他直呼「中和人，到底是有多恨洋蔥，耳朵都扯下了⋯⋯」。

不過網友卻指出，這並不是因為大家太恨洋蔥，而是太愛拿碎洋蔥，導致不小心將把手給扯下來。網友表示「到底是有多缺洋蔥啊」、「被上鎖…超不爽的，中和店日常」、「台中店也常這樣，現在只剩一台了」、「奧客表示：阿上鎖了我是要怎麼挖回家炒菜！」、「超沒公德心的」、「沒辦法，貪心不節約適量的消費者太多了」。

不過有民眾指出，也可能是因為把手設計問題，只要用反方向轉就容易不小心將它扯下。「轉錯方向⋯就開了⋯它常常很鬆」、「我也扯過，是轉錯邊」。但也有網友酸是「免費的轉太嗨」、「轉的太激動了」、「搖不出來就用力猛搖當然會壞」。這也讓一名網友無奈指出「說真的！這個洋蔥、芥末、酸黃瓜其實不好吃，怎麼那麼多人不弄一下就好像很難過」。

(中時新聞網)