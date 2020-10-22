前市長韓國瑜卸任後，高雄也開始出現轉變了？六合夜市20日被拍到，整條夜市空盪盪，沒有觀光客。高市府回應，疫情衝擊下確實被影響，但將推出刺激買氣活動。卻有高雄網友不滿表示，六合夜市沒特色才沒人去，該被淘汰，對此，韓粉再PO出一張新崛江照片反擊。

六合夜市冷冷清清的慘狀，也在網路上引起不少討論，有高雄在地網友在批踢踢發文表示，高雄人根本不會去六合+1」、「真正的高雄在地人，10年前就沒在去六合了好不好」、「高雄人都知道呀，老闆們對象也不是在地人」、「整條至少有超過40家同性質攤商，都賣一樣又沒特色，早該被淘汰」。

對此，高雄市經發局回應，將預計於109年11月28日配合六合夜市辦理「加一元多一件、夜市辦桌免費試吃、點數行銷集點換購」等實體促銷活動，短期透過行銷活動，結合年底特色活動與跨年，吸引各地人潮、活絡商機。未來將與六合夜市共同討論經營策略及品牌經營，朝向永續成長的目標邁進。

但韓粉們對於網友批評「該被淘汰」顯然無法接受，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」21日在臉書再度貼出一張位於高雄，具高知名度的新潮流購物天地「新崛江商圈」照片，照片可見新崛江也是冷冷清清，和六合夜市反映出的情形類似。

值得注意的是，新崛江與六合夜市不同之處在於，前者是以年輕人消費層為定位，商場內多販售流行時尚精品、眾多潮牌，後者則是以外籍觀光客為主。

韓粉拍攝高雄新崛江商圈照片。(圖/翻攝自 韓黑父母不崩潰)

(中時新聞網)