娛樂8點半》去年出席「關懷演藝人員春節聯歡餐會」，當眾朝前文化部長鄭麗君摑巴掌，就是資深藝人鄭惠中，而這一摑也讓她就此聲名大噪，不過她入行30多年來，星路可說是相當坎坷，不僅因為發生車禍，導致下半身沒知覺，只得暫停演藝事業，還被起底住在捷運站精華地段，卻月領低收入戶補助6千元，此外曾推出18禁的露毛寫真集，更在拍賣網站開價到台幣上千元。

鄭惠中在演藝圈打滾至今30多年，一開始是中視簽約歌星，以本名「鄭心儀」出道，起初當選台南觀光親善小姐第二名，雖打著響亮名號，但交通部觀光局始終沒有指派工作，只得白天擔任義警，晚上於各大飯店駐唱，但也因此獲得「女警歌手」的封號，當時頂著一頭捲髮，胸前開衩直到腰間，外型火辣的她在60年代是著名艷星，在民風極度保守的年代，破尺度推出濕身露毛寫真集，可說是喧騰一時，但礙於兼任女警中隊分隊長職務，被以形象不佳解除警職，而這本露毛寫真集竟在網站喊價到1200元，可說是跌破眾人眼鏡，至於為何敢挑戰社會禁忌？她表示被「義警」身分壓得喘不過氣，更為了迎合社會風氣，演出不敢有暴露裝扮，後來覺得外在形象是表現手法之一，決定拋開異樣眼光做自己。

鄭惠中曾推出露毛寫真，在民風保守的年代喧騰一時。（圖／中時資料照）

此外鄭惠中曾擔任過《封面女郎》雜誌副社長，由於雜誌內容在當年相當「前衛」，導致捲入妨礙風化的風波，像是女星上官明莉就控訴出席活動的走光照，竟被刊登在雜誌上，不過當時鄭惠中僅表示只負責業務，不了解編輯事項，甚至還對上官明莉提出「忠告」要她改掉「不穿內衣」的習慣，再次引發爭議，後來因為陸續刊登女星不雅照，遭勒令停刊一年，而檢察官到雜誌社搜索時，還發現許多演員過於曝露的底片未刊出，嚴重影響社會風俗，這讓鄭惠中不得不離開《封面女郎》以示負責，更因此被中視祭出「歌監」，禁止上電視演出長達半年時間。

鄭惠中曾出釀嚴重車禍，導致下半身行動不便，無奈退出演藝圈。（圖／中時資料照）

沒想到事隔一年，鄭惠中要從台北趕往台中表演，超速加上隨意變換車道，釀成一起嚴重車禍，造成一名司機重傷死亡，被法院判處5個月有期徒刑，而這場車禍也導致她下半身行動不便，只得無奈退出演藝圈，不過她未因此喪志，反而靠著意志力積極復健，從坐輪椅代步，到只需靠枴杖輔助行走，此外更投身公益到消防局服務，還接受時任市長馬英九表揚，重拾「女義警歌手」美名，未料形象洗白的她，2010年再度鬧上新聞版面，原來是民國38年父親隨政府來台，因為戶籍登記錯誤，不僅姓氏從李變成鄭，配偶欄還多了不認識的太太，而母親竟從配偶變成同居人，這一錯就是60年，她雖花9年時間，往返兩地20多趟，仍無法更正錯誤，導致無法繼承父親大陸房產， 直到台北民政局承諾以專案處理問題，才讓此事件落幕。

鄭惠中近年因為摑巴掌、潑漆，頻頻鬧上新聞版面。（圖／中時資料照）

負面新聞不斷的她，2019年參加關懷藝人春節餐會時，因不滿民進黨「去蔣化」，當眾摑前文化部長鄭麗君巴掌，更狂言：「我這樣子打她，是剛好而已」，但因鄭麗君未提告，罪名均不起訴，今年8月參加李登輝追思會，竟拿出裝有紅色油漆氣球擲向李登輝肖像，並怒嗆「死有餘辜」，事發遭警方逮捕，她表示是為了表達政治訴求，訊後以10萬元交保，此外更被爆料住捷運站附近，要價七千萬的精華地段，卻每個月照領低收入戶補助6千元，也讓她召開記者會喊冤：「有拿低收入戶補助，但住的是朋友分租房子」，強調真相遭外界扭曲，對於康凱要把她逐出演藝工會，她表示早就不是會員，至於曾傳出求周遊給戲演，她強調是有自尊的，絕不會做出這種事，回首入行至今30多年，可以說是爭議不斷。

(中時新聞網)