【回憶殺】59歲「情歌天后」龍千玉出道33年，在台語歌壇有舉足輕重的地位，是首位遠赴歐洲拍攝MV的台灣女歌手；事業輝煌的她，感情生活卻不斷被老天考驗，曾經歷親情的天人永別之痛，現在的心態轉為不執著，認真過每一天。

龍千玉的父親是通靈聞名的「基隆虎爺」，由於信徒有許多明星，其中一位還是鼎鼎大名的鳳飛飛，得到牽線進入演藝圈，原先藝名為「江玉琴」人氣卻普普，在父親指點下改成「龍千玉」轉戰台語歌壇，逐漸嚐到走紅滋味，代表歌曲有《不如甭熟悉》、《風中的玫瑰》、《美麗的錯誤》等，族繁不及備載，並開啟男女對唱情歌的風潮，凡是與她合作的男歌手都會大紅，像是袁小迪、蔡小虎和翁立友，相當有「旺夫運」。

龍千玉是鼎鼎大名的台語歌后。（圖／中時資料照）

或許人生沒辦法全贏，龍千玉在演藝路上風光，私生活卻宛如八點檔般崎嶇，家逢巨變宣布破產，龍千玉一肩扛起經濟責任四處奔波，22歲那年嫁給藝人曹西平的三哥曹南平，生下一對子女，7年後低調簽字離婚，隱藏多年後才曝光。10年前父親因口腔癌病逝，龍千玉陷入深沉的哀慟，沒想到老天沒放過她，2年後女兒曹春齡不慎跌倒過世，還在龍千玉51歲生日前後發生，無疑給她致命的一擊；兒子曹永利4年前在澳洲發生嚴重車禍，不幸墜入谷底，好在搶救成功，平安回到她身邊。

歷經種種的人生關卡，龍千玉身心俱疲，流了無數眼淚，曾在節目中視《改變的起點》罕見鬆口聊私事，她坦言人生最大的遺憾是離婚，認為年輕的時候智慧不夠，「再苦都應該要為孩子撐下去」講到這邊不禁淚如雨下，讓人看得頗心疼。龍千玉最後尋求宗教得到慰藉，看待人生的態度越來越不執著，樂觀的面對每一天，不想再留任何悔恨。

(中時新聞網)