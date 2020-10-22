川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）17日為老爸的競選活動solo演出，沒想到開場就講錯話，將活動訴求對象「LGBTQ+」多元性別族群的名稱講錯，加上整場表現過於激動、不斷為川普辯護，短短10分鐘的致辭竟被酸民譏諷為「史上最爛演說」。

蒂芬妮17日為川普的競選活動致詞，竟成大災難。

川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）難得擔當大任，為老爸的競選活動solo演出，沒想到開場就講錯話，將活動訴求對象「LGBTQ+」多元性別族群的名稱講錯，加上整場表現過於激動、不斷為川普辯護，短短10分鐘的致辭竟被酸民譏諷為「史上最爛演說」。

綜合《今日美國報》（USA Today）、加州「信使新聞」（The Mercury News）報導，川普小女兒蒂芬妮17日出席位在佛羅里達州坦帕（Tampa）的川普競選活動，這場活動的訴求目標是多元性別族群，這也是蒂芬妮首次獨挑大樑，為老爸的競選活動站台。

畫面中蒂芬妮在音樂中站上講台，並且伴隨著音樂舞動身體，還不時獻給台下稀稀落落的群眾飛吻，相當熱情。

不過她開場時就講錯話，她說知道父親的信念，「在投入政治之前，他支持男同性戀者、女同性戀者，以及LGBQIA+族群。」

蒂芬妮所說的「LGBQIA+」族群實際上應該是「LGBTQ+」族群，又可稱為「LGBTQIA」，代表的是男同性戀者（Gay）、女同性戀者（Lesbian）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender）、對性別認同感到疑惑的人（Questioning）／酷兒性別（Queer）、雙性人（Intersex）、無性（Asexual）／支持同性戀的異性戀盟友（straight allies）等對性別有多元認同的族群英文大寫。

蒂芬妮將「LGBTQ+」誤指為「LGBQIA+」，少說了字母T，等於漏掉跨性別族群。

接著，蒂芬妮為老爸抱屈，譴責網路上那些詆毀川普的「謊言」，說這令她難過，稱許多朋友私下問她怎麼還能支持川普，「妳最好的朋友還是同性戀呢」，蒂芬妮說她這樣回應，「因為我爸爸一直以來都支持你們『所有人』。」

蒂芬妮的演說畫面在推特上激起超高討論，不過幾乎都是負評，有些人批評她過度興奮，批她「可笑」，有人說畫面慘不忍睹、「令人難堪」，《野獸日報》（The Daily Beast）編輯Molly Jong-Fast更直接毒舌砲轟可能是她見過的「最爛演說」。

This may be the worst speech I’ve ever seen.



pic.twitter.com/5wWDXMXRBA — Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) October 20, 2020

I honestly thought this was a comedy skit by a comedian impersonating @TiffanyATrump.



But, no, it is really Tiffany Trump.



And she is really this ridiculous... https://t.co/Y8pE9y8AuW — *you're (@RKJ65) October 20, 2020

除了講錯話、過嗨，蒂芬妮被批這麼慘的原因可能也在於她睜眼說瞎話，佛州當地推動LGBTQ族群平權的組織「Equality Florida Action」執行長史密斯（Nadine Smith）表示，「川普是LGBTQ族群見過最爛的總統。」

《今日美國報》報導，川普上任以來，不僅限制跨性別族群從軍，還反對一項確保聯邦政府保護多元性別族群的《平等法案》（Equality Act），同時撤銷對校園中跨性別學生的保護。

(中時新聞網)