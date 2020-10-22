大陸有1名54歲美魔女，本在澡堂提供指甲美容和按摩服務，然而因家中因素離職，因自己後來需要金錢，美魔女利用先前的客人名單，並告知自己目前開始提供性愛擦澡服務，價格極度優惠，每人只需要130元台幣，就可以享受美魔女性愛服務，接到宣傳電話的昔日顧客，認為這是個機不可失的洩慾好方法，紛紛爭先上門預約消費，然而美魔女後來被街舉私下賣淫遭到逮捕，警方尋獲時，美魔女正與68歲的老熟男進行哭天喊地的床上運動。

根據外電報導，江蘇省泰州的警察接獲線報，密報有人在海陵區內城西街某間出租套房進行床上運動；警方先行到通報的地點埋伏觀察，隨後發現套房裡頭住著1位約50歲的美魔女，但是每天都會有許多老熟男進出此地，約入房30到60分鐘後才會出來，認為此處非常的不對勁。

警方調查多時後，認為是可以下手了！員警在鎖定1名老熟男進房10分後，馬上破門入，發現兩人赤裸上身的在進行肌膚接觸的行為，經過調查後得知，老熟男為68歲的泰州本地人，美魔女則為賣性服務的54歲湖北崇陽人，也得知美魔女先前是在澡堂內，幫忙客人做指甲與按摩服務的相關工作，顧客基本上都是來自美魔女昔日的舊客名單。

美魔女的年歲已過50歲，仍是保持的姣好身材，面貌也幾乎與年輕女子沒兩樣，優惠的性服務價，讓多數老熟男紛紛爭著前來預約，當地警方仍持續調查釐清中。

(中時新聞網)