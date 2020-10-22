58歲「香江第一美人」關之琳與劉嘉玲原本是交情超過20年的演藝圈好朋友，未料2015年劉嘉玲被拍到與國巨董座陳泰銘一起爬山，關之琳後來受訪突然自爆與陳泰銘已離婚，還神來一句「他們沒有想過其他人的感受」，自此這段姐妹情誼也開始疏遠，就算出席同場活動也是零互動。

與關之琳形同陌路近5年，劉嘉玲昨(21日)晚間突然在社群網站PO出眾多藝人為她舉行藝術展站台的合照，希望大家玩得開心，同時就被眼尖網友發現關之琳也在其中，還罕見與劉嘉玲合照了，留言驚呼：「同關之琳終於破冰了！」

當年關之琳來台宣傳，受訪時突然自爆與富商陳泰銘離婚，又意有所指地談起先前劉嘉玲與陳泰銘相約爬山的新聞，「他們不是小孩，已經是成年人，他們沒有想過其他人的感受」。

事後劉嘉玲更是感到錯愕兼莫名其妙，澄清自己與陳泰銘只是相識多年的老友，大家都會一群人約出來爬山。2017年更傳出這對昔日好姐妹在一場活動後的會後派對上悄悄和好的消息，對此關之琳表示與劉嘉玲當晚有聊天，但被問及破冰一事？她則稱不用講到破冰這麼嚴重。

(中時新聞網)