印尼官員表示，印尼今年拒絕了美國P-8「波賽頓」（Poseidon）海上觀測機的降落與加油支援，原因是不想介入美國與中國大陸的國際爭霸。

路透社報導，幾位官員說，美國官員曾在7月~8月間，向印尼國防部門與外交部門，要求一些空軍基地的支援，但是印尼總統喬維多多（Joko Widodo）拒絕該項要求。

印尼總統及國防部長的代表、美國國務院新聞辦公室及美國駐雅加達大使館，都未對置評要求做出回應。印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）及美國國防部的代表則不願置評。

官員們說，印尼的外交政策一向是保持長期的中立，與各大國之間保持等距，從未允許外國軍隊在印尼有活動，也包括為美軍飛機補充燃油。

P-8一直是美國關注南中國海的一項利器，它具有偵察功能強大，與航程遠、滯空時間長的優點，因此美國經常派出P-8在南中國海巡弋，其中大多數時候，會經過北京宣稱具有主權的領域。

南中國海涉及越南、馬來西亞、菲律賓和汶萊等國，都在爭取這個資源豐富的海域。相比之下，印尼在南中國海的爭議不算多，不過有時也會出現印尼海巡艦與大陸海警船對恃的事件。

但是印尼絕不願與中國大陸交勁，兩國的經濟投資聯繫日益緊密。因此外交官告訴路透社，印尼不想在衝突中站邊。甚至印尼前駐美大使賈拉勒（Dino Patti Djalal）曾表示，美國「非常積極的反中政策，使印尼和該地區感到不安。」

他告訴路透社：「我們認為這是不合適的。我們不想加入這場反中運動。我們當然會保持獨立，但是我們與大陸的經濟合作如此密切，可以說，中國大陸現在是對印尼影響最大的國家之一。」

(中時新聞網)