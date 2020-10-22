中天關台風暴延燒？法廣揚中貶台遭要求檢討？！《頭條開講》完整版 2020.10.21 周玉琴 林嘉源

中天新聞台今年底換照可能不會過關，引來各界批評，質疑政府打壓新聞自由。對此，前高雄市長韓國瑜也站出來力挺中天，直言「中天一關門，台灣民主也會關門」。桃園市議員牛煦廷表示，審查換照是NCC的權利，但超然中立是他們的義務，並呼籲中天換照審查一事不要拿NCC的公信力當代價。

牛煦廷21日在中天政論節目《頭條開講》表示，如果你撤銷或審議換照的是一個綜合台，或是娛樂台、電影台也好，但哪怕是這些距離政治相對比較遠的電視台，在審議的時候，也常會讓大家很敏感，表示說新聞自由和民主自由，是民主國家非常重視的價值。

牛煦廷指出，現在說有所謂的劇本的露出，並引起討論，並不是沒有來由的，最早的劇本就是從總統府流出來的密件，如果這個劇本和現在發生的事情不一樣，大家就不會去討論，「可是後來就是一樣，NCC主持審查的剛好就是2位曾經參與過反中天的運動」。

牛煦廷認為，當初這些人不是NCC的委員，他們有權利參社會運動，民進黨執政後，他們也有權利可以進入NCC，「但兩件事碰在一起，如果你是NCC委員，而且你過去選定了在這個議題中的戰場位置，有預設立場的時候，你在主持你應該就要迴避」。

牛煦廷直言，審查換照是NCC的權利，但超然中立是他們的義務，「所以如果是有預設立場，又被排到主持人的時候，應該要主動迴避，那他有沒有主動迴避？有啦，他們有大概討論一下，不用就繼續」。而如果你真心要迴避，就拒絕參加，這一定做得到的事情，「他沒有做，表示越來越往那個劇本前進，你就不要怪大家去討論後面這幾個劇本」。

牛煦廷說，審查換照沒有問題，可是審查這件事情一定要小心、仔細，不可以NCC的公信力最為代價，如果中天沒有明確觸犯什麼天條，或是明確違法，「你就貿然用這個，就會像法廣一樣，會錯殺，非常不友善，就會丟臉丟到國外去」。

(中時新聞網)