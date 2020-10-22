美國總統大選，剩不到2周時間，但幾個關鍵的搖擺州，才陸續開始郵寄投票，對於美大選「章魚哥」在哪？人在美國的德州州立大學政治系助理教授翁履中在政論節目表示，佛州對兩大黨來說，都非常重要，而值得關注的是佛州中部某座城市，很可能是11月3日當晚的章魚哥。

翁履中在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，目前有在關注美國總統大選的人，或許知道搖擺州是影響大選的關鍵，但許多人不清楚的是，「大選章魚哥」到底在哪。他指出搖擺州之一的佛羅里達州，自1996年開始，就是大選兩黨的兵家必爭之地。

他指出，佛州「選舉人票」高達29張、全美排名前4名；在美國，前4大選舉人票倉裡，最大的加州、居次的紐約州，都是民主黨的鐵票倉，共和黨能爭取的只剩下德州還有佛州，而巧的是，佛州又分為北佛州挺共和黨、南佛州挺民主黨，楚河漢界分的相當清楚。

翁履中認為，真正該值得關注的是在佛州中部西海岸的第三大城市-坦帕(Tampa)，他解釋坦帕市郊墨西哥灣區的「皮內拉斯郡（Pinellas County）」，在過去70年大選歷史，只有3次的大選結果與美國大選不同，該城市今年的郵寄投票情況，比上次2016年增加了40%，預計整體投票率將會提高不少。

他分析，若「選戰章魚哥」假設無誤，等11月3日晚間，該郡投票率超過75%，民主黨拜登勝選的機率就越高，反之，上次靠佛州勝選的川普，就有可能守住佛州。

(中時新聞網)