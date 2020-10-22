中天關台風暴延燒？法廣揚中貶台遭要求檢討？！《頭條開講》完整版 2020.10.21 周玉琴 林嘉源

公費流感疫苗施打亂象頻傳，不僅大醫院紛紛缺貨，基層里長都喊疫苗數量不夠。台中市大里區立德里里長江和樹表示，因為民眾罵不到政府，里長們就被罵得很慘，他也曝光基層的狀況，並直言打不到疫苗是最大的問題。

江和樹21日在中天政論節目《頭條開講》中表示，我們被罵得最慘的是，50到64歲政府叫我們去發單子，我們還一戶一戶去發單，「結果發完之後說，抱歉，疫苗不夠，65歲以上才能打，他講完之後我們被罵」。

江和樹指出，民眾罵不到政府，就說，「里長這你發的，你跟我們說可以打，為什麼去了我們不能打，你裝肖維」。他覺得政策真的要改變，因為台灣這麼多人你用600萬劑，明明知道一定不夠，尤其今年又有疫情，而且台灣打疫苗不花錢 不像國外打一次幾千，人家沒錢打不下去。

江和樹認為，台灣人有這種觀念非常好，但政府明知道會有爆量的問題存在，應該就要分階段，「不然你看，拿球棒去有用嗎？他也沒得給你，為什麼我要捍衛，因為我們下一屆還要選」。

江和樹還透露，別的地方還有100劑，「我們那邊只剩80劑，早上5點就有人去排隊，還有衛生所，衛生所才30劑，你想去了打不到會不會被罵？因為衛生所六日休息，人家休假專門去打針打不到，這就是最大問題」。

(中時新聞網)