大陸自主研發、時速400公里跨國互聯互通高速動車組，21日在河北省唐山市的中車長春軌道客車公司下線，強調該列車可在不同氣候條件、不同軌距、不同供電制式標準的國際鐵路間運行，能讓國際、洲際旅行更便捷。

據《中國青年報》報導，目前全球有四大軌距標準（標準軌距1435mm、俄式寬軌1520mm、歐式寬軌1676mm、米軌1067mm），普通列車在不同軌距的國家間從事跨國鐵路運輸時，需要在過境前更換列車轉向架，過程中會耗費較多的時間和成本。

而該列車作為大陸國家重點研發計畫「先進軌道交通」重點專項，經項目團隊攻關，研製出高速動車組變結構走行系統，通過使用變軌距轉向架，列車可以在行進的過程中完成變軌運行，極大提高跨國聯運的效率，降低運輸成本。

同時該列車還有極強的環境適應性，能夠在±50℃的溫度條件下營運，且可以滿足不同牽引供電制式和鐵路運輸標準，目前可在全球90％的鐵路網上實現互聯互通。

(旺報 )