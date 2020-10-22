國際貨幣基金（IMF）21日發佈的亞太地區經濟展望報告預計，2020年亞太地區經濟或萎縮2.2％，較今年6月預測下調0.6個百分點，且2021年有望增長6.9％。但該報告也認為亞太地區經濟已開始恢復但仍不均衡。

具體來看，該報告指出，今年亞太地區發達經濟體經濟或萎縮4％，新興市場和發展中經濟體萎縮1.6％。其中帶路經濟自第2季以來實現反彈，全年有望增長1.9％、日本、澳洲與新加坡經濟則分別萎縮5.3％、4.2％和6％。

據新華社引述該報告認為，新冠疫情仍在全球蔓延，亞太地區經濟已開始恢復但不均衡，各經濟體恢復的速度不一，經濟增長前景將受到新冠感染率及防控措施、政策應對規模和效力等因素影響。但由於勞動力市場參與度下降，中期的亞太地區經濟產出仍將低於疫情前水準。

IMF亞太部副主任肯尼斯·姜表示，疫情對亞太經濟影響巨大且具有破壞性，區域內經濟恢復進程和速度不均衡且前景不確定。但大陸經濟第3季持續復甦且有望更快恢復正常。

(旺報 )