前高雄市長韓國瑜罷免下台後，回到雲林沉潛，但外界對於韓國瑜會不會再出來選，說法卻是眾說紛紜，國民黨桃園市議員涂權吉受訪表示，他認為，韓國瑜的力量還在，沒有因罷韓而煙消雲散，他建議韓國瑜「應該選黨主席，但是不選2024」。

涂權吉近日接受《中評社》專訪，對於外傳韓國瑜有可能選台北市長，也有媒體人認為韓要選國民黨主席。涂權吉認為，今天「黨主席」如果換韓國瑜，可能狀況不一樣，可以強力對抗民進黨，並全台輔選，到國民黨大勝，這樣或許還可能提振國民黨士氣。

但他也說，這樣做的前提是，韓國瑜只要參選國民黨主席，政見必須是「當選黨主席，不選2024」(抬轎)，這樣才可能成功整合國民黨，且公開宣示不參選任何公職選舉，韓會給人很有力量(Power)的感覺，韓國瑜也能利用黨的資源，凝聚團隊。

涂權吉強調，他也聽過曾有支持者「希望韓國瑜出來，另組政黨」，但他分析，「現在成立新政黨絕對沒用，試問當年宋楚瑜這麼強，最後親民黨還是拉不起來，且韓國瑜現在再出來選，只會越選舉越受傷。

而對於韓國瑜下一步，資深媒體人黃暐瀚也曾就韓合體前市府團隊吃飯聚會一事解讀，「韓就是要選明年黨主席」，黃認為，這是一個信號，就是韓又開始動了。

(中時新聞網)