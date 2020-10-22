萬芳推出新專輯《給你們》，22日釋出新歌〈模樣〉MV，萬芳和女舞者劉世娟相互追趕、合舞等互動為主軸發展，「兩人合飾一角」概念落實，萬芳與劉世娟一起練舞培養默契，才因此能在拍攝時達成超高的同步率，為了完整詮釋同個身分，舞者與萬芳分別在臉部點上對方的痣，極具連戲巧思。

許多場景都在由萬芳所駕駛的車上，雖是開在一條筆直、車流稀少的道路，但對她來說卻是一大挑戰。真正困難的點不在於邊開車邊入戲、邊對嘴，而是必須要非常慢速地駕駛這台架滿攝影器材的車，讓萬芳在拍攝過程忍不住感嘆：「這不符合平常喜歡開快車的個性，簡直比考駕照的時候還小心。」

此外，萬芳將舉辦小巡迴，將從28日台東開跑，陸續會到花蓮、台北、台南、台中等城市，場域特別選擇一些獨立書店，甚至平常不開放的古蹟戲院，萬芳對於這活動期待著，「很多不是我選擇，是緣分。這次的小巡迴沒有唱歌，純粹說話分享與聽歌。

(中時 )