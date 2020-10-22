關詩敏推出新專輯《MASTERPIECE》，獲得好評，加上近來疫情解封，截至年底詢問校唱和商演超過50場，粗估吸金上百萬元。她所屬亞神音樂趁勝追擊，在她25歲生日之際，加碼推出最新音樂錄影帶〈還原〉，關詩敏在MV裡穿著一件重達10公斤的禮服，特別之處在於「這件」禮服，是由設計師直接把一匹布披在小關身上，現場創意縫製而成，關詩敏表示看鏡子時覺得超美，但上廁所像舉啞鈴，因為裙擺超長，要整個抱起來怕沾濕，當她知道淨重10公斤時，不免嬌嗔：「難怪我回家腰痠了兩天！」

她日前歡慶25歲生日，生日願望祝禱「世界安穩」、「親人都可以聚在一起」，以及「任意去想去的地方度假」，表示新冠疫情打亂大家，以前最基本的事情現在居然遙不可及，祝願世界趕快恢復正常，生日當天她跟父親、妹妹一起度過，妹妹親自掌廚做菜，並做了法式薰衣草乳酪巧克力蛋糕，大讚：「這是我這輩子吃過最好吃的蛋糕！」並謝謝爸爸和妹妹張羅食材、精心料理她愛吃的東西為她慶生，更笑稱當晚有如皇太后，「茶來伸手、飯來張口」。

(中時 )